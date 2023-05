Na het gezinsdrama in Lommel: “De onverschrokkenheid waarmee gezinsdrama’s gebeuren, is opvallend”, getuigt psycholoog

“Aan de basis van een gezinsdrama ligt een combinatie van gebeurtenissen”, zegt relatietherapeut-seksuoloog Bert Van Puyenbroeck, nadat een vader met zijn twee zoontjes in een kanaal reed. “Relatiebreuken, financiële zorgen, fysieke of mentale problemen zijn risicofactoren. Altijd is er bewustzijnsvernauwing, machteloosheid; men ziet geen andere uitweg meer.” Kunnen we dan niets doen om zo’n drama te vermijden?