Na het dodelijke ongeval in Genk: ook Eric en Filip gebruiken een speedpedelec. “Maar na twee ongevallen houd ik me nu sneller in”

Jan Jambon na heisa op uitspraken: “Wil te snel rijden niet goedpraten”

Vlaams minister-president Jan Jambon geeft zijn chauffeur soms de opdracht te snel te rijden. “Heel zelden”, gaf hij in de talkshow ‘De Tafel van Vier’ gisteravond toe. “Af en toe moet je gewoon zeggen: ‘We nemen het risico’.” Een uitspraak die de Vlaamse Stichting Verkeerskunde betreurt. “Er wordt al te vaak vergoelijkend gedaan over een paar kilometer per uur te veel.” De Vlaams minister-president reageert op zijn beurt dat hij te snel rijden zeker niet wil goedpraten.

6 oktober