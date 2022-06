Na het dodelijke fietsongeval: mag een groep wielertoeristen overal even snel rijden?

Demoshow met F-16 op luchtmacht­ba­sis in Kleine Brogel: “Er was wel wat stress, maar je moet je daarvoor afschermen”

Steven ‘Vrieske’ De Vries maakt deel uit van de demoshow van Defensie. De Belg heeft de meeste vlieguren achter zijn naam in heel Europa. En sinds kort heeft hij ook een nieuwe F-16: de ‘Viper’, iets waar hij heel trots op is: “Ik ben heel tevreden over de look, uiteraard.” Bekijk het nieuwe toestel in bovenstaande video.

9:10