Na het dodelijk fietsongeval aan het Albertkanaal: aan deze regels heeft u zich als wielertoerist te houden

Zuienkerke Iedereen zoekt mee naar verdwenen alpaca Bruno in Zuienkerke: “We denken eraan om ook speurhon­den in te zetten”

Het dorp Zuienkerke is in de ban van de verdwenen alpaca Bruno. Die liep woensdag uit schrik weg, nadat enkele honden in de weide van Alpacahof Hagebos waren terechtgekomen. Sindsdien is van Bruno geen spoor meer en dat is geen goed nieuws, want alpaca’s kunnen niet alleen leven. “Het is echt verontrustend dat we niks terugvinden", zegt Vera van Dooren van Hagebos, die eraan denkt om speurhonden in te zetten.

12:07