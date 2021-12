Na experts kanten nu ook coalitiepartners zich sterk tegen beslissing Overlegcomité: Ecolo wil cultuursluiting terugdraaien

Lees alles over het coronavirus in ons dossier.

Het Overlegcomité besliste om vanaf zondag een verbod op te leggen op binnenevenementen, waaronder cultuurvoorstellingen en bioscoopvertoningen. Hoewel de expertengroep GEMS daar nog niet uitdrukkelijk om vroeg. Volgens viroloog Marc Van Ranst is cultuur geen bijgedachte of nevenjob, maar een volwaardige sector. De grootste woede heerst in de sector zelf, die de afgelopen maanden tal van voorzorgsmaatregelen nam om veilig te kunnen werken. Maar ook in de Kamer kan de beslissing op weinig begrip rekenen. Zelfs bij parlementsleden van de meerderheid: "Waarom riskeren we het vertrouwen van de experten en de burgers op de proef te stellen met arbitraire beslissingen?", zei Ecolo/Groen-Kamerlid Marie-Colline Leroy.

“Er heerst onbegrip bij iedereen”

"Soms moet men erkennen dat men niet de juiste keuze heeft gemaakt. Ik vraag u om die beslissing te herzien", voegt Leroy er nog aan toe. Ook bij coalitiepartners CD&V, MR en PS klonken twijfels. “De maatregel fnuikt alle creativiteit, terwijl experten dat niet hebben gevraagd. Waarom gaat men daar tegenin?", wilde CD&V'er Jan Briers weten. "Mijn fractie heeft alle maatregelen gesteund, en ook nu zijn voorzorgsmaatregelen nodig. Maar velen begrijpen het niet. Wat is er op drie weken veranderd, dat er nu toch sectoren moeten sluiten?", vroeg Leslie Leoni (PS). "Er is onbegrip bij iedereen", stelde Florence Reuter (MR). "Waarom is cultuur gevaarlijker dan andere activiteiten?"

Vandenbroucke: “Het doet mij pijn”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) overlegt dinsdag met de cultuursector. Dat antwoordde hij donderdagmiddag op vragen in de Kamer. “Het doet mij ook echt pijn aan het hart”, antwoordde Vandenbroucke. “Er is een uitnodiging verstuurd om volgende week op mijn kabinet te vergaderen met de cultuursector. Dat zal openhartig en moeilijk zijn, maar we zullen overleggen.”

Vandenbroucke benadrukte dat de cultuurlockdown niet per se lang hoeft te duren. “Als de situatie het toelaat stappen we na het volgende Overlegcomité begin januari over op een meer genuanceerd regime, het CERM (Covid Event Risk Model). Dat is in kleine zalen heel streng, maar het is genuanceerder en dan kan je in grote zalen misschien meer doen.”