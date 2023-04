Na eerder gesjoemel: Bpost ontdekt nog meer verdachte overheidscontracten

Sergio Herman reageert op verlies van twee Michelin­ster­ren: “Waar het eb is, komt altijd weer vloed”

Het restaurant Pure C in Cadzand verliest zijn twee Michelinsterren in de Nederlandse gids anno 2023. Het gevolg van een nieuwe aanpak van Michelin. De procedure moet los gezien worden van de kwaliteit van het restaurant, reageert Sergio Herman in een verklaring.