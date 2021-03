Na een week ‘time-out’: wat mogen we morgen verwachten van Overlegcomité?

OVERZICHT. Hier staan we in de vaccinatie­cam­pag­ne, en zo doen ze het in het buitenland

3 maart Deze namiddag zitten de verschillende ministers van Volksgezondheid samen om zich te buigen over een herziening van de vaccinatiecampagne in ons land. Met de toelating om het AstraZeneca-vaccin ook aan 55-plussers toe te dienen, en de mogelijkheid om de interval tussen twee prikken bij Pfizer te verlengen naar vijf weken, moet de campagne eindelijk echt versnellen. Maar waar staan we op dit moment? En hoe doen we het daarmee in vergelijking met het buitenland?