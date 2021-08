Na dubbele moord deed man die directrice Franchorchamps neerschoot nog een telefoontje: “Hij zei me dat hij hen had neergeschoten”

OVERZICHT. “1 september wordt een nieuwe start voor ons allemaal”: geen beperkin­gen meer in horeca en op trouwfees­ten, telewerk enkel nog in Brussel aanbevolen

21 augustus Het rijk van de vrijheid komt nu wel heel dichtbij. Vanaf 1 september vallen (zo goed als) alle beperkingen in de horeca en bij mensen thuis weg. Dansen op trouwfeesten kan dan ook weer, discotheken en danscafés moeten echter tot 1 oktober wachten. Ook op kleinere evenementen versoepelen de maatregelen. De aanbeveling voor telewerk geldt enkel nog voor Vlamingen die in Brussel werken. In de hoofdstad worden trouwens ook alle andere versoepelingen on hold gezet vanwege de lage vaccinatiegraad. In de zorg is dan weer een verplichte vaccinatie voor het personeel op komst. “1 september wordt een nieuwe start voor ons allemaal”, stelde premier Alexander De Croo.