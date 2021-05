Na dodelijk bijtincident krijgt kweker maandenlang geen controle. Nu staat hij plots 68 verwaarloosde honden af

Aantal geboren kinderen in 2020 in Vlaanderen op laagste punt sinds 2003

9:10 Het aantal kinderen dat geboren werd in Vlaanderen in 2020 ligt 1,7 procent lager dan in 2019. Dat meldt Kind en Gezin in een persbericht. Vooral in Limburg en Antwerpen is het geboortecijfer fel gedaald ten opzichte van 2019. In 2020 werden er 63.611 kinderen geboren met een moeder die in het Vlaams Gewest woont. Dat zijn er meer dan 1.000 minder dan het jaar ervoor. Het is van 2003 geleden dat het geboortecijfer lager lag dan in 2020.