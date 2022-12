Na discussie over naaktfouilles en blinddoeken voor beschuldigden terreurproces: "Nog geen verbetering, wel positieve signalen"

De detentie- en transferomstandigheden van de beschuldigden in het terreurproces rond de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel zijn nog niet veranderd, maar er zijn positieve signalen. Dat valt vandaag te vernemen bij Vincent Lurquin, advocaat van beschuldigde Hervé Bayingana Muhirwa. Het neerleggen van conclusies, het vragen om uitstel en een zaak in kort geding, zoals gisteren geopperd werd, zijn (voorlopig) niet meer aan de orde.

Gisteren, op de eerste dag van het proces over de aanslagen van 22 maart, had terreurverdachte Mohamed Abrini de "vernederende" omstandigheden aangeklaagd waarin de beschuldigden overgebracht worden uit de gevangenis. Er was sprake van naaktfouilles, luide "satanische" muziek en blinddoeken. Verschillende advocaten traden Abrini bij. Vandaag werd minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld), als uitvoerende macht bevoegd, hierover in gebreke gesteld.

Stappen

Meester Jonathan De Taye, die beschuldigde Ali El Haddad Asufi in het proces vertegenwoordigt, kondigde gisteren aan dat hij eraan dacht om conclusies neer te leggen bij de voorzitter, zodat zij haar mening moet geven over de kwestie. Maar vandaag verklaarde hij dat conclusies neerleggen voorbarig was.



“Ik leg vandaag nog geen conclusies neer om de simpele reden dat minister van Justitie in gebreke werd gesteld”, aldus De Taye. “Ik denk dat men in de wandelgangen al bezig is om de situatie te de-escaleren en ik hoop dat iedereen dezelfde wens deelt, dat het proces in de beste omstandigheden verloopt.” Indien de situatie niet verbetert, ziet De Taye geen andere oplossing dan stappen nemen, waarschijnlijk door conclusies in te dienen.

KIJK. Terreurverdachte Mohamed Abrini klaagt detentie- en transferomstandigheden van beschuldigden aan: “Als transport zo blijft gebeuren, beantwoord ik geen vragen meer”

Volgens advocaat Vincent Lurquin zijn de omstandigheden van de transfers vanochtend "nog niet veranderd", maar is het nu wachten op een reactie. Lurquin ontving naar eigen zeggen "positieve signalen", via indirecte contacten, dat de voorwaarden zouden herbekeken worden.



Een gelijkaardig geluid viel te horen bij Delphine Paci, advocate van Salah Abdeslam, die het had over "ontwikkelingen" in de goede zin en die in het algemeen een "goede wil" waarnam.

“Frappant”

De directeur van slachtoffervereniging V-Europe zei vanmorgen een beetje “verbaasd” te zijn over de klachten die de beschuldigden hebben geuit. “Mijn eerste reactie was om te denken aan wat we hebben gehoord tijdens het proces van het Joods Museum over hoe Daesh (Islamitische Staat, red.) zijn gevangenen behandelt”, zei Vansteenkiste vanochtend. De directeur van de slachtoffervereniging verwijst daarmee naar de getuigenissen van de Franse journalist Nicolas Henin, die samen met drie andere journalisten gevangen werd gehouden door wat later terreurgroep IS werd.

“Het is frappant om de reactie van gisteren te horen”, aldus Vansteenkiste. Hij kreeg ook verbaasde reacties van bepaalde slachtoffers over de discussie. “Ik weet echter ook dat dit deel uitmaakt van het spel van het proces, en dat iedereen zijn rol speelt.” Ook benadrukte hij dat niemand ervoor zou kiezen om zich gedurende zes maanden elke ochtend te moeten uitkleden in de gevangenis en dat hij hoopt dat het proces sereen zal verlopen.

Persrechter Luc Hennart tot slot benadrukte, net als de voorzitster van het assisenhof gisteren al, dat de transfer- en detentievoorwaarden niet behoren tot de bevoegdheden van het hof. "Maar ik voel dat de politie geluisterd heeft", zei Hennart. Hij verwacht dat de zaken zullen evolueren en "is ervan overtuigd dat er een evenwicht wordt gevonden tussen de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en een antwoord op de kritiek".

KIJK. Met zwaar gepantserde voertuigen - sommige zelfs uitgerust met een stormram - wordt beschuldigde Salah Abdeslam getransporteerd

