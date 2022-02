Na diesel nu ook recordprijs voor benzine 98: stijging tot 1,874 euro

Oostende Scholen­groep reageert verontwaar­digd op huilend jongetje (6) dat in de kou werd gezet op school: “Leerkracht op gepaste manier sanctione­ren”

“Dit is absoluut niet onze manier van straffen. We zullen de leerkracht op gepaste wijze sanctioneren.” De scholengroep STROOM is een intern onderzoek gestart naar aanleiding van een filmpje dat dinsdag op sociale media verscheen. Daarop is een huilend jongetje (6) te zien dat letterlijk in de kou wordt gezet bij MPI De Vloedlijn, een school voor buitengewoon onderwijs in Oostende. De politie is intussen een onderzoek gestart naar het verspreiden van beelden waarop een minderjarige herkenbaar te zien is.

