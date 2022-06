Na de zomer volgt de vierde prik: “Even afwachten of alleen 50-plussers worden opgeroepen of iedereen ouder dan 12. Maar voor nieuwjaar worden ook al vijfde prikken uitgedeeld”

KMI kondigt code geel af vanaf vanavond: kans op lokaal hevig onweer met veel regen op korte tijd

In de loop van de avond en nacht trekken er vanuit Frankrijk regen- en onweersbuien over het land die lokaal hevig kunnen zijn. Het KMI kondigt daarom in de loop van vanavond en vannacht code geel af over het hele land. Ook wordt het nummer 1722, voor niet-dringende interventies door de brandweer, geactiveerd, meldt Binnenlandse Zaken.

4 juni