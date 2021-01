Na de vijf besmettingen in Edegemse school: “Als een kind een negatieve test aflegt, is quarantaine afgelopen voor gezin”

Steven Van Gucht: "Toename besmettin­gen meest uitgespro­ken bij kinderen onder 10 jaar”

15:03 Het aantal vastgestelde nieuwe besmettingen met het coronavirus zit in het algemeen in dalende lijn, maar neemt wel nog toe in bepaalde leeftijdsgroepen. "De toename is momenteel het meest uitgesproken bij kinderen onder de 10 jaar. In die groep is er een stijging van 27 procent", zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.