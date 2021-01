Na de spuit, het feest: wordt 2021 het jaar van de roes? Dit is wat experts verwachten

Nu de vaccinatiecampagne een versnelling hoger schakelt en ook jonge mensen nog voor de zomer aan de beurt zullen komen, mogen we stilaan uitkijken naar een normaal leven. Zal de groepsimmuniteit over enkele maanden leiden tot een wild feest, vergelijkbaar met de bevrijding na de oorlog? Gaan we nooit nog handen schudden, zoals Marc Van Ranst denkt? En blijven we allemaal telewerken? Reporter Dietert Bernaers componeert samen met enkele experts een streepje toekomstmuziek. In twee coupletten.