Na de opschudding over kinderen in de cel na lockdownfeestje: andere aanpak was wél mogelijk, zegt professor jeugdrecht

De feiten zijn bekend: zeven jongeren — vier 14-jarigen en twee 15-jarigen — kwamen zaterdagavond bij mekaar in het huis van één van hen in Kapellen. De ouders waren niet thuis. Om 23 uur kwam de politie aan de deur, die vaststelde dat ze de coronamaatregelen overtraden. De zeven moesten voor verhoor mee naar het kantoor van politiezone Noord, om de volgende dag voor de jeugdrechter in het Antwerpse justitiepaleis te verschijnen. Ze mochten dus niet naar huis, en hun ouders mochten niet bij hen blijven. Ze bleven een nacht in — zo noemt het parket het — ‘lokalen van de politie’. De volgende dag moesten ze in ‘doorgangscellen’ in het justitiepaleis wachten tot ze één voor één bij de jeugdrechter mochten komen.