Na de nieuwe onthullingen over PostNL: minister van Post De Sutter wil taskforce oprichten “om rotte appels te weren” uit pakjessector

Lees alles over de sociale fraude bij PostNL in dit dossier.

“Wie deze beelden zag, beseft dat het zo niet langer verder kan”, zegt de minister van Post die intussen al een voorontwerp klaar heeft van een wet, dat via de postwet opkomt voor de pakketbezorger. “Een bezorger wordt nu heel de dag opgejaagd, werkt onder zware stress en heeft vaak geen poot om op te staan. Door die de grootste pakketbedrijven te verplichten om met meer vaste contracten te werken, zullen die mistoestanden stoppen.”

Taskforce

Maar dat is niet alles. Minister De Sutter wil een taskforce oprichten om te voorkomen dat er nog minderjarigen worden ingezet in de pakjessector in ons land. “Ik wil voorzichtig zijn en ik weet niet of het een wijdverbreid probleem is, maar als deze beelden echt laten zien wat ik zag dan moeten we dit aanpakken met meerdere ministers. Ik denk sowieso aan de ministers van Werk en ook aan die van Mobiliteit. Die laatste kan bijvoorbeeld de vervoerfederaties op het matje roepen. Ik ga hem vragen om te onderzoeken hoe de rotte appels uit de transportsector te weren”, stelt De Sutter.

Het is voor De Sutter ook duidelijk dat de sector mee aan tafel moet: “Als we de sector eerlijker en veiliger willen, moet ze mee aan tafel. De verandering kan aangejaagd worden van buitenaf, maar ik wil dat de sector zelf mee is en nadenkt over oplossingen. Deze ‘race naar de bodem’ waar nu ook kinderen de prijs van zouden betalen, moet onmiddellijk stoppen.” De minister van Post haalt tot slot aan dat er nog andere opties zijn om eerlijke concurrentie te creëren, de pakketmarkt duurzamer te maken en de race naar de bodem te stoppen. “Geef klanten bijvoorbeeld meer inzicht in de verschillende leveropties als ze iets online aankopen. Gratis bezorging is een sprookje. Er is altijd iemand die de prijs betaalt. Uit onderzoek weten we dat klanten niet noodzakelijk de snelste levering willen, maar ze kiezen daarvoor omdat er thans meestal geen alternatieven aangeboden worden.”

Voor de ministere gaan betere werkomstandigheden ook hand in hand met betere omstandigheden voor het milieu. Zo kan de werkdruk ook afnemen door klanten meer naar afhaalpunten te sturen en wettelijk kader te voorzien voor pakketbrievenbussen. “De bezorger staat minder voor een gesloten deur en zal zo geen twee keer moeten rijden. Zo pakken we overlast aan op onze leefomgeving en maken we het laatste traject van het pakje duurzamer.”

