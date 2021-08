Na de massa het maatwerk: de vaccinatiecampagne gaat een nieuwe fase in

Marc Dutroux, de ergste psychopaat die ons land ooit meemaakte: “Waarom ik steeds twee meisjes tegelijk vasthield? Anders zouden ze eenzaam worden”

10:00 Het is al bijna een kwarteeuw geleden dat Sabine en Laetitia werden bevrijd uit de gruwelkelder van Marcinelle. Hun ontvoerder, Marc Dutroux (nu 64), waande zich God. Heerser over zijn slachtoffers én z’n handlangers. Dat zijn eigen domheid hem de das zou omdoen, had de meester-manipulator nooit gedacht. “Ik geef jullie twee meisjes”, begon hij zijn huiveringwekkende bekentenissen tegen de speurders.