Na ‘de lockdownhamer’ moeten we ook leren ‘dansen’ met het virus; Van Ranst geeft toelichting

Pueyo publiceerde in maart een essay waarin hij beschrijft wat landen kunnen doen als de coronabesmettingen exponentieel oplopen. Tientallen miljoenen mensen lazen het stuk. Of een lockdown effect heeft, staat buiten kijf. Het probleem is dat een lockdown niet alleen het virus, maar ook de economie doet afremmen.

“Het is niet compleet onverwacht dat de hamer voor een tweede keer wordt bovengehaald”, stak Van Ranst van wal. “De vorige keer hebben we niet het volle effect verkregen. We zijn blijven hangen op een tachtigtal gevallen per dag en hadden dit beter naar een lager getal gebracht. Je koopt zo meer tijd tussen de verschillende uitbraken die er toch zouden komen.” “We hadden dus langer en harder met de hamer moeten blijven meppen”, vulde presentator Lieven Vandenhaute aan.

Contacttracing

“Zij doen niet mee”

Antwerpen

“Een lockdown is nodig om tijd te kopen en de situatie minder vermoeiend te maken. De huidige is niet lang vol te houden. Wanneer je (door een lockdown) het aantal gevallen weet terug te dringen naar een klein aantal, kan de contactopsporing wel perfect haar werk doen. De contacten achterhalen van een besmet persoon, maar ook de bron traceren van de besmetting. Met 20.000 gevallen op een dag tijd is zoiets bijzonder moeilijk uit te voeren. Zoiets is een onmogelijke opdracht voor onze zorgsector. We moeten toegeven dat de contactopsporing in Vlaanderen beter werkt dan in Brussel, en zeker beter dan in Wallonië, waar de grote huidige uitbraak is ontstaan.”