Na De Grote Peiling: kan N-VA in een Vlaamse regering met Vlaams Belang stappen? “Gedoogsteun is een interessante piste”

DE GROTE PEILING. Premier De Croo tuimelt uit top 3 populair­ste politicus: “Het is een moeilijke tijd om te regeren”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) vindt niet dat hij zich moet “laten afleiden” door peilingen. Dat hij in De Grote Peiling van ‘Het Laatste Nieuws’, ‘VTM NIEUWS’, ‘RTL’ en ‘Le Soir’ niet meer in de top 3 van populairste politicus van Vlaanderen staat, wijt hij aan “het moeilijke moment om te regeren”. Dat zei De Croo in VTM NIEUWS.

4 december