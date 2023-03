Na de Griekse treinramp: kan zo’n ongeluk ook hier gebeuren?

Volgens de woordvoerder van Infrabel is het moeilijk te voorspellen of een dergelijk ongeluk kan gebeuren in ons land. “We weten nog niet wat de oorzaak is van het incident. Maar wat ik wel kan zeggen is dat we hier wel een veiligheid ingebouwd hebben op twee niveau’s, enerzijds het aansturen en regelen van treinverkeer via seinhuizen en anderzijds via de computersystemen. Die systemen laten het bijvoorbeeld nooit toe om twee treinen op eenzelfde spoor aan te sturen. Als jij bepaalde handelingen zou uitvoeren die conflict kunnen opleveren, krijg je ook onmiddellijk een melding.”

Daarnaast zijn er nog tal van manieren om een menselijke fout op te vangen. “Vroeger waren we in de seinhuizen met één persoon die een zone beheert, nu zijn er drie personen die elkaar in de gaten houden. Daarnaast, als een treinbestuurder ook maar een kilometer te snel rijdt of door een rood signaal rijdt met een trein, zorgen de systemen automatisch voor een noodremming. Na de treinramp in Buizingen in 2010 is de uitrol van die systemen versneld. De bedoeling is dat we tegen eind 2025 bij de best beveiligde spoornetwerken in Europa horen.”