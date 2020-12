Na de celstraf voor Bo Coolsaet (81): waar komen bejaarde gedetineerden terecht?

Bo Coolsaet (81) is ook in beroep veroordeeld tot twee jaar effectieve celstraf, en de kans dat hij die ook echt moet uitzitten is reëel. In 2019 zaten er vijftien tachtigers in onze gevangenissen. Maar wat gebeurt er met bejaarde gedetineerden? Belanden zij tussen jonge drugsdealers? "Nee. Een penitentiair woonzorgcentrum bestaat niet, maar de gevangenis van Merksplas is een favoriet. Daar zijn geen trappen."