Na de branden in De Haan en Oudsbergen: moet Vlaanderen zich zorgen beginnen maken over natuurbranden?

De Haan Dagjestoe­ris­ten moesten toekijken hoe hun auto uitbrandde in duinen­brand De Haan: “We konden niets meer doen”

Op het strand van De Haan was dinsdagmiddag een grote, zwarte rookpluim te zien door een brand even verderop in de duinen. Door de droogte breidde het vuur snel uit. Verschillende wagens gingen in vlammen op. De brandweer kwam massaal ter plaatse. Na enkele uren blussen was de situatie onder controle. “Onze wagen is volledig vernield. Hoe we nu terug in Duitsland geraken, weten we voorlopig niet", zegt de eigenaar van een uitgebrand voertuig.

16:58