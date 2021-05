Na de blunder in Leuven: naamgenoten belanden wel vaker voor de rechtbank

De blunder bij de correctionele rechtbank van Leuven, waar een naamgenoot van de echte beklaagde zich dinsdag moest verantwoorden voor het misbruik van een minderjarig meisje, is geen unicum. In ons krantenarchief stootten we op enkele soortgelijke gerechtelijke persoonsverwisselingen.

Het meest recente artikel hierover is al van 2014 geleden. Lichtpunt is dat zulke kemels gelukkig hoogst uitzonderlijk lijken te blijven. Een bloemlezing.

Oktober 2014: ene R.V. (58) uit Tielt-Winge moest zich voor de Tongerse rechtbank verantwoorden voor oplichting en misbruik van vertrouwen. Nochtans was al snel duidelijk dat zijn frauduleuze naamgenoot R.V. (65) in Kortenaken woont, maar toch werd de verkeerde opnieuw gedagvaard én veroordeeld. Toen duidelijk werd dat de verkeerde R.V. gedagvaard was, begon de vaudeville pas echt. In een tussenvonnis werd de man vrijgesproken, maar later toch opnieuw gedagvaard en veroordeeld tot zes maanden cel en een geldboete van 1.200 euro met bovenop vijf jaar beroepsverbod. We nemen aan dat de onschuldige R.V. later van alle blaam is gezuiverd, maar hier hebben we geen bewijzen voor.

Februari 2014: D.V. uit Oostende kreeg een dagvaarding binnen voor de rechtbank van Veurne. Hij moest samen met twee anderen mannen voor de rechter verschijnen na een vechtpartij in Diksmuide in 2013. Op de eerste zitting haalde zijn advocate uit dat niet haar cliënt, maar een naamgenoot uit Nieuwpoort gedagvaard moest worden. Pas op een tweede zitting kreeg hij uiteindelijk te horen dat het openbaar ministerie de juiste man gedagvaard had.

“Mijn cliënt heeft een blanco strafblad, maar zijn naamgenoot heeft al meerdere gelijkaardige feiten op zijn kerfstok”, klonk het. Eén van de andere beklaagden verklaarde de Oostendse D.V. nog nooit gezien te hebben. De ‘beklaagde’ kon niet lachen met de misser. “Ik heb speciaal hiervoor verlof moeten nemen.”

April 2013: door een misser van de griffier van de rechtbank van Dendermonde kreeg Mo een veroordeling voor een misdrijf begaan door een naamgenoot. Mo D.(28) en Mo A. (24) uit Sint-Niklaas stonden in 2011 samen terecht voor het bedreigen van die laatste zijn ex-vriendin. D., die enkel chauffeur was, was op het proces aanwezig met zijn advocaat. A., die bij de ex hardhandig zijn gsm was gaan terughalen, stuurde zijn kat.

Alleen: door een blunder van de griffier werden beiden over de hele lijn met elkaar verward. Door die identiteitsverwisseling werd D. plots hoofdverdachte en werd hij bij verstek - omdat hij zogezegd niet aanwezig was - veroordeeld tot 18 maanden cel. A. kreeg voor zijn rol als medeplichtige chauffeur 10 maanden cel. “Ik ben dus gestraft voor die andere zijn daden. Resultaat: ik zit ook zijn straf uit”, zegt D. vanuit de gevangenis. “Dit hadden ze nog nooit meegemaakt, zei het gerecht me.” De rechtbank zette de flater na meer dan een jaar recht. D. zat al in de cel voor andere feiten.

December 2012: een onschuldige man uit Tremelo haalde in onze krant uit naar politie en gerecht omdat hij al jarenlang pv’s en dagvaardingen in de bus kreeg van zijn naamgenoot die minder onschuldig is. G.G.(51) kreeg begin december zelfs bezoek van een deurwaarder. “Blijkbaar heb ‘ik’ weer onder invloed en zonder rijbewijs gereden. En dat terwijl ik nog nooit heb moeten blazen.” Wat de persoonsverwisseling aanzienlijk in de hand werkte, is dat de naamgenoot op precies dezelfde dag is geboren.

mei 2005: een verkeerde betichte werd voorgeleid in de Tongerse rechtbank om zijn vonnis te aanhoren. De 23-jarige P.P. uit Genk stond eerder terecht voor drugsdelicten en een reeks diefstallen, en zou eind mei veroordeeld worden. Groot was dan ook zijn verbazing toen hij al vanuit de Hasseltse gevangenis naar de rechtbank in Tongeren werd gebracht. Daar bleek het om een vergissing te gaan: het vonnis was bedoeld voor zijn neef en naamgenoot, de 48-jarige P.P., eveneens uit Genk. Deze trachtte in zomer 2004 de handtas van een vrouw te stelen en komt ervan af met 4 maanden celstraf. Tegen zijn jongere naamgenoot zijn 18 maanden gevorderd.