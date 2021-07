Na correctie kleurt ook Wallonië groen op Europese kaart

WHO waarschuwt voor risico op nieuwe coronagolf in Europa

1 juli Het aantal coronabesmettingen in Europa is de afgelopen week weer gestegen, nadat het tien weken op rij was gedaald. Dat meldt de Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De WHO waarschuwt voor het risico op een nieuwe golf. “Er komt een nieuwe golf in de Europese regio, tenzij we gedisciplineerd blijven”, zei Hans Kluge, de Europese WHO-directeur, op een persconferentie.