Na corona volgen... de wachtlijsten:

“Na tien weken sluiting wil iederéén naar de kapper”

We gaan stilaan opnieuw richting een coronavrij leven. Meteen naar de kapper, de tandarts of het schoonheidssalon? Daarvoor zal je geluk moeten hebben, of er heel snel bij zijn. Want na corona volgen wachtrijen, véél wachtrijen. Die uitgroei blijft wellicht nog een maand verder groeien, voor rijles is het al snel vier maanden aanschuiven. Waar zal u zoal geduld moeten hebben, en hoe lang? Een overzicht.