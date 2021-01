Na chaos in Nederland: ook Vlaamse steden bereiden zich voor op rellen

De rellen in Nederland houden ons nu al een kleine week in de ban. Vol verbijstering zagen we hoe herrieschoppers er in verschillende steden winkels leegplunderden en ramen aan diggelen sloegen. Elk bushokje moest eraan geloven, geen zitbank bleef onbeschadigd. Na zoveel chaos bij onze noorderburen rijst de vraag bij ons: mogen wij ons ook aan zoveel geweld verwachten? Heel wat Vlaamse steden beslisten alvast hun voorzorgen te nemen.

De coronamaatregelen en bij uitbreiding de vervroegde avondklok zouden de aanleiding zijn voor de rellen. Al beweren sommige Nederlanders steevast dat het daar helemaal niets mee te maken heeft, dat het niet meer is dan “pure vernielzucht”. Hoe dan ook, het tumult over de grens heeft een aantal Vlaamse jongeren geïnspireerd hetzelfde te doen; ook hier roepen verschillende groepen nu via sociale media op tot geweld. Heel wat Vlaamse stadsbesturen besloten dan ook niets aan het toeval over te laten en sturen vanavond meerdere politiecombi’s de stad in.

Kortrijk en Menen

De politie kreeg deze week meerdere meldingen over plannen om in Kortrijk te betogen tegen de coronamaatregelen. De stad nam meteen het zekere voor het onzekere en liet weten dat de politie er vanavond in grote getale aanwezig zal zijn. Politiecombi’s van de lokale en de federale politie patrouilleren er sinds de vooravond al in en rond de winkelstraten. Vanop verschillende plaatsen in de stad houden ze de situatie nauwlettend in de gaten.

En met succes, want de politie heeft vernomen dat de relschoppers schrik zouden hebben om naar Kortrijk af te zakken. Alleen hebben ze het nu op een andere stad gemunt: Menen, dat zo’n vijftien kilometer verderop ligt. De burgemeester en politie zijn ook daar op de hoogte van de wissel en zijn voorbereid.

Oproepen tot geweld

Onder de initiatiefnemers vooral veel jonge mensen. Zo riepen twee tieners van 14 en 15 jaar uit As eerder deze week op tot geweld in Genk. Via sociale media verspreidden ze een bericht met een duidelijke boodschap: iedereen moest op straat komen om zich te verzetten tegen de coronamaatregelen. In de oproepen was ook sprake van het doelbewust beschadigen van winkels en van openbare gebouwen in Genk. De twee zijn intussen gearresteerd en verhoord.

Ook in Gent arresteerde de politie een man van 18 jaar die via sociale media opriep tot chaos. Dat hij door een bericht in een Facebookgroep te plaatsen. Hij verwijderde de oproep, maar de politie kon hem toch vatten. Het parket tilt zwaar aan de feiten en besliste om de verdachte voor te leiden voor de onderzoeksrechter in Gent. Burgemeester Mathias De Clercq reageerde kordaat: “Oproepen tot geweld in onze stad mogen wij niet tolereren”.

Voorlopig verloopt alles rustig in de steden en is er nog geen sprake van rellen.