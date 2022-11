Na Carrefour test ook Delhaize komende weken “prikkelarm uurtje” uit

Na Carrefour kondigt ook Delhaize aan dat het stille uurtjes gaat invoeren in zijn winkels, om winkelen voor mensen met een autismespectrumstoornis aangenamer te maken. Het gaat om een test, meldt de supermarktketen in een persbericht.

Carrefour startte gisteren al met het initiatief: in heel wat vestigingen gaat elke dag, behalve op zaterdag, tussen 14 en 16 uur de muziek uit en worden de lichten gedimd. Bedoeling is een rustige sfeer creëren voor hoogsensitieve mensen. Delhaize komt nu met een gelijkaardig initiatief. De komende weken zal in een aantal winkels een test lopen met een stil uur van maandag tot vrijdag van 9 tot 10 uur.

Stillere biep

Tijdens dat uur beperkt Delhaize sensorische prikkels in de winkel tot een minimum: lichten worden gedimd, de muziek en commerciële winkelmededelingen worden afgezet, de biep-geluiden aan de kassa worden stiller gezet, winkelkarretjes worden op de parking even niet op hun plaats gerold en er worden voorrangskassa's geopend.

Geen evidentie

"Waar wekelijkse inkopen doen voor velen een evidentie is, is dat voor personen die lijden aan een autismespectrumstoornis allerminst", zegt de supermarktketen. "De overvloed aan prikkels waarmee ze te maken krijgen tijdens een winkelbezoek, maakt het voor sommigen onder hen bijna tot een onmogelijke activiteit en kan er zelfs voor zorgen dat ze winkels gaan mijden.”

Colruyt en Lidl hebben geen plannen

Colruyt heeft geen plannen om stille uren te organiseren. “Er is in de Colruyt-winkels sowieso al geen muziek”, zegt woordvoerster Hanne Poppe. “Bovendien streven we al naar rustig winkelen. We stellen een aantal tools ter beschikking om efficiënt te winkelen: in onze app kan je op voorhand een boodschappenlijstje samenstellen waarbij de producten in de volgorde worden gezet volgens waar ze liggen in de winkel.”

Ook Lidl heeft geen plannen. “Wij hebben geen muziek in onze filialen, het assortiment is eenvoudiger en de verlichting hebben we al verminderd”, zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt. Ze wijst ook op de druktebarometer in de Lidl-app, die aangeeft hoe druk het in een filiaal is.