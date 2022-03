Na bijna twee jaar zal het Overlegcomité niet langer de touwtjes in handen hebben

"Waarom doet een mens zoiets?” Luister naar De Kroongetui­gen over de brutale moord op twee agenten

In november 1992 wordt Aalst brutaal opgeschrikt door de moord op twee politieagenten. De dubbele moord slaat diepe wonden, niet alleen bij de nabestaanden van de slachtoffers maar ook bij het politiekorps. En bij uitbreiding in heel Aalst want voor het eerst in de gerechtelijke geschiedenis van ons land stelt een stad zich burgerlijke partij in een Assisenzaak. In de voorlopig laatste aflevering van De Kroongetuigen komen onder meer collega’s en nabestaanden van de slachtoffers aan het woord, en worden de letterlijke verhoren van de dader gereconstrueerd.

5:55