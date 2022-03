Na bijna twee jaar corona zijn we eindelijk (bijna helemaal) weer vrij

De coronacijfers blijven dalen en dat betekent dat het Overlegcomité vandaag zal beslissen om over te schakelen naar code geel . Bijna alle coronaregels, inclusief het gecontesteerde Covid Safe Ticket, gaan dan op de schop. De maatregelen zouden ingaan op maandag 7 maart. Na de lagere schoolkinderen hoeven nu ook de middelbare scholieren bij hun terugkeer naar school geen mondmasker meer in de klas te dragen.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Met gemiddeld 134 nieuwe ziekenhuisopnames per dag zitten we nog ver boven de opgelegde grens van 65, maar door de dalende trends wil de politiek niet wachten met versoepelen. Die positieve evolutie was vorige maand ook voldoende om over te stappen van code rood naar oranje. Op intensive care worden overigens 214 bedden bezet door coronapatiënten, een stuk onder de 300 die zijn vereist om over te schakelen naar code geel.

In code geel verdwijnt de coronapas. Nergens zal je nog het Covid Safe Ticket moeten tonen, niet in de horeca, maar ook niet op grote evenementen. Je kan hem beter niet meteen van je smartphone wissen, want in bijvoorbeeld Frankrijk heb je de ‘passe vaccinal’ nog zeker nodig tot minstens 14 maart.

Bovendien wil niemand zeggen dat we er hier definitief van af zijn. Stel dat de coronapas dit najaar weer van stal wordt gehaald - omdat het aantal ziekenhuisopnames weer fors toeneemt - dreigt serieus politiek gezichtsverlies. Voorlopig wil niemand die pas definitief begraven.

Klik op ‘geel’ om de maatregelen in code geel te bekijken:

Maar code geel biedt veel vrijheden. Capaciteitsbeperkingen voor evenementen binnen en buiten zijn niet meer aan de orde en ook het mondmasker verdwijnt naar de achtergrond, al wordt op veel plaatsen nog een FFP2-masker aangeraden voor wie kwetsbaar is. Het is niet heel duidelijk of mondmaskers nog in winkels moeten worden gedragen, al zijn veel experts van mening dat ze ook daar niet meer nodig zijn.

Noodtoestand

De coronabarometer - mogelijk verdwijnt die straks wel helemaal - geldt in principe ook niet voor het onderwijs of het openbaar vervoer, dus daarover moet afzonderlijk worden beslist. Dat zit zo: omdat de pandemie in code ‘geel’ ‘onder controle’ is, zal na bijna twee jaar ook de epidemische noodtoestand verdwijnen. Dat betekent dat de federale regering niet langer de touwtjes in handen heeft en geen nationale coronamaatregelen meer mag afkondigen.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is het dus aan de vervoersmaatschappijen zelf om het mondmasker te verplichten. De mondmaskers zullen vanaf maandag, wanneer alle Vlaamse leerlingen uit de krokusvakantie terugkeren naar school, niet meer nodig zijn in de klas. In de lagere school waren de mondmaskers al langer gevallen. Maar als de leerlingen de trein of bus naar school nemen, zullen ze wel nog ene mondkapje nodig hebben.

Een wetsvoorstel om de noodtoestand te beëindigen, van de hand van CD&V-Kamerlid Servais Verherstraeten, ligt al klaar. Naar alle waarschijnlijkheid stemt het parlement daarover tijdens de plenaire zitting op donderdag 10 maart. Officieel zal de noodtoestand dan verdwijnen op vrijdag 11 maart, bijna dag op dag twee jaar nadat het werd afgekondigd.