Na bijna 20 jaar eindelijk loonsverhoging voor leger: “Een inhaalbeweging waar ze te lang op moesten wachten”

Na bijna 20 jaar wachten staat er voor de militairen een ferme loonsverhoging klaar, dankzij het plan-POP (People Our Priority) van minister Dedonder. Defensie staat voor de enorme uitdaging om deze legislatuur meer dan 10.000 militairen te rekruteren en het aantal burgers binnen de organisatie van 5 procent naar 15 procent te doen stijgen. Om dat te verwezenlijken moet Defensie een aantrekkelijke en concurrentiële speler op de arbeidsmarkt zijn en blijven. “Daarom maken we eindelijk de inhaalbeweging waar het personeel te lang heeft op moeten wachten”, zegt Minister Dedonder.



“Het Defensiepersoneel is de voorbije jaren al te vaak de ‘variabele’ geweest bij budgettaire oefeningen. Onze mannen en vrouwen hebben meer dan vijftien jaar gewacht op deze inhaalbeweging. Ik trek met dit plan een streep onder de onderinvesteringen in het Defensiepersoneel.” En daarbij hoort een herziening van de salarissen, die door middel van een geleidelijke opbouw in 2024 de gewenste loonsverhoging bereikt, in lijn met het salaris van de politie. Ook is het doel gezet om vanaf dit jaar het voltallige Defensiepersoneel van maaltijdcheques te voorzien. En zullen sommige toelagen, zoals de toelage voor deelname aan operaties of intensieve dienst tijdens oefeningen, worden opgewaardeerd. Daarnaast wordt ook werk gemaakt van een aanmoedigingspremie voor kandidaten die starten in knelpuntberoepen.