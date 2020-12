Na bezoek van hulpsint overlijden 18 bewoners van woonzorgcentrum: “Al drie mensen van mijn tafel verloren”

Carl Devos: “Als De Wever in 2024 zijn afspraak met de geschiede­nis wil halen, heeft hij anderen nodig”

5:00 Op het einde van 2020 slopen nog enkele belangwekkende politieke interviews de annalen binnen. Een genre dat het door mediatraining en stratego doorgaans van gezwollen quotes moet hebben. Maar er zijn er ook nog interessante. In 'De Tijd' gaf Conner Rousseau, revelatie van 2020, inzage in de ambities van 'Vooruit'. Die bewegingspartij oogt offensief en zelfbewust links, wil op termijn de politiek herverkavelen. Of dat lukt, moet blijken, maar de ambitie is interessant en relevant.