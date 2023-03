Na beelden waarop tiener bedreigd wordt: waarom trekken jongeren zo snel een mes? Expert reageert

Beelden van vijf waaghalzen op step blijkt campagne van De Opvoedings­lijn te zijn

“Jongeren puberen steeds vroeger (en daar hebben vooral hun ouders last van).” Het is de nieuwe slogan van de campagne van De Opvoedingslijn, een platform dat hulp biedt aan ouders met vragen over opvoeding. Eerder deze week circuleerde een video waarin te zien is hoe vijf waaghalzen op een elektrische step door het centrum van Brussel rijden. De stunt blijkt dus in scène gezet te zijn en deel uit te maken van een campagne die gericht is aan bezorgde ouders van pubers.