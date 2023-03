Na alle manoeuvres herstart het proces Sanda Dia: wat staat er op het spel voor de Reuzegommers?

Politiek Is de asielcri­sis nu opgelost? En hoeveel nieuwe opvang­plaat­sen komen er? Al uw vragen over het asielak­koord beantwoord

Dan toch een federale deal over de opvangcrisis. Nadat premier Alexander De Croo (Open Vld) het asieldossier naar zich toetrok, kwam er plots beweging in de zaak. Is de asielcrisis nu van de baan? Hoeveel nieuwe opvangplaatsen worden er gecreëerd en hoeveel zal dat kosten? Al uw lezersvragen over het akkoord beantwoord. “Dit is maar een eerste stap.”