Na 54 dagen opname ook kerstavond op longafdeling: "Mijn vrouw brengt wel een stukje kreeft"

"Ik had er mij mentaal al wel wat op voorbereid dat ik kerst in het ziekenhuis zou moeten doorbrengen", zegt Jan Haesevoets uit het Limburgse Bolderberg vanop zijn kamer in de longafdeling van het Jessa Ziekenhuis. "Als gevolg van mijn coronabesmetting kreeg ik onder meer een klaplong, en die herstelt tergend traag. Vorige zondag had ik nog met tranen in de ogen naar mijn vrouw Liliane gebeld om te zeggen dat ik met kerst allicht niet thuis zou zijn. 'Weet je wat? Dan kom ik je op kerstdag wel een stukje kreeft brengen', zei ze, maar ik hoorde hoe teleurgesteld ze was. Dinsdag flakkerde de hoop ineens weer op. 'De foto van uw longen ziet er vandaag een beetje beter uit, er is een kans dat u toch nog net voor Kerstmis naar huis kan', zei de longarts. Maar gisteren kwam hij zeggen dat dat helaas uitgesloten is."