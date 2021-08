Na 28 jaar eindelijk doorbraak in moord op koppel. Drugscrimineel ‘Zwarte Cobra’ aangehouden als opdrachtgever: “Liquideren was goedkoper dan betalen”

Meer vrijheid in Vlaanderen en Wallonië, maar niet in Brussel? De Croo blikt vooruit op Overlegco­mité

20:31 Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft in VTM NIEUWS uitleg gegeven bij wat we vrijdag mogen verwachten van het Overlegcomité. Hij bevestigt dat we vanaf 1 september “een grote stap kunnen zetten”, met versoepelingen voor events en horeca. Al evolueren we mogelijk naar een land met twee snelheden: meer vrijheid in Vlaanderen en Wallonië, maar niet in Brussel?