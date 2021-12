Na 27 jaar vinden Kris en Iris mekaar terug: “We hebben allebei al een rugzak, maar onze liefde maakt die stukken lichter”

Opinie. We hopen we u die o zo noodzake­lij­ke mentale zuurstof te bezorgen: een traan hier, een glimlach daar

De vraag is niet óf omikron zal toeslaan, maar wel: wanneer en hoe hard? Daarom mogen we bijzonder blij zijn dat we vanavond of morgen met iedereen die we graag zien samen aan de kersttafel kunnen zitten. Voor de nodige mentale zuurstof maakte de redactie van ‘Het Laatste Nieuws’ en HLN.be een rijke, informatieve, creatieve en inspirerende krant en nieuwssite. Dat doen we elke dag en elke golf, met gepassioneerde medewerkers die daarvoor altijd opnieuw tot het uiterste gaan. Samen met onze lezers willen we vandaag graag toasten op een gezellig en welverdiend kerstfeest.

5:00