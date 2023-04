Na 200 kilometer file vandaag verwacht Verkeerscentrum morgen “een uit de kluiten gewassen avondspits”

Touring en VAB voorspel­len druk paasweek­end op Europese wegen: paasmaan­dag “zeer druk”

Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB voorspellen veel verkeersdrukte op de Europese wegen komend paasweekend. Ook in België wordt het vrijdagmiddag en zaterdagochtend "zeer druk". Vakantiegangers die files willen vermijden, vertrekken daarom beter vrijdag vroeg in de ochtend of later op de avond, of op zaterdag vanaf de middag, aldus Touring. Op Pasen zelf wordt weinig verkeershinder verwacht.