N-VA’er wil niet wachten op Overlegcomité voor afschaffing mondmaskers op openbaar vervoer: “Moet zo snel mogelijk op de schop”

Mondmasker uit in de trein, maar een blijver in de rusthuizen? “Kunnen niet permitte­ren dat het virus daar weer rondzwerft”

Eén overblijfsel doet er ons aan herinneren dat het coronavirus niet hélemaal weg is: het mondmasker op het openbaar vervoer en in de zorg. Op de trein en de bus mag het binnenkort uit, maar in het ziekenhuis lijkt het mondkapje toch een blijver. “Het gaat er écht nog heftig aan toe in ziekenhuizen, hoor.”

3 mei