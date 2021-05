N-VA wil subsidies voor verdeling van kranten afschaffen

“Die subsidie is niet meer van deze tijd”, vinden Michael Freilich en Theo Francken van N-VA. “Kranten zijn allang niet meer de enige bron van informatie. Waarom moeten we de verdeling daarvan dan blijven subsidiëren?” De Kamerleden dienen een wetsvoorstel in dat komaf moet maken met de subsidies. “Want het gaat om veel geld: 850 miljoen euro per legislatuur. Dat kan bovendien gezien worden als illegale staatssteun, want het contract wordt iedere keer op maat geschreven van bpost.” Bij bpost is men karig met commentaar. “Het huidige contract loopt nog tot eind 2022 en dat voeren we uit. We bestuderen ook de nieuwe offerte-aanvraag voor de periode nadien. Meer kunnen we daar niet over zeggen.”