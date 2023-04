N-VA wil strengere regels rond vermageringsoperaties: “Mag nooit een gemakkelijkheidsoperatie zijn”

Politiek Nieuwe trend: persoonlij­ke logo’s als verdoken campagne­mid­del. Ministers lopen kantjes van de wet eraf

Een gloednieuwe installatie om grondwater te bufferen, een indrukwekkende tentoonstelling over WO II of vers geplante bomen: ministers pakken graag uit met hun realisaties. Maar daarbij gebruiken ze steeds vaker hun persoonlijke logo om zichzelf gratis in de schijnwerpers te plaatsen. De Kamer buigt zich over de heikele kwestie, na een klacht van één van haar leden. Welke sancties hangen de ministers boven het hoofd?