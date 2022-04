N-VA wil spoorpersoneel contractueel aanwerven: “Zelfs bij grove fouten blijven vastbenoemden in dienst”

De meeste vastbenoemde werknemers van de NMBS en Infrabel die de afgelopen twee jaar ernstige fouten begingen, bleven in dienst. Om daar een eind aan te maken, wil N-VA het spoorpersoneel voortaan contractueel aanwerven. Maar dat is buiten mobiliteitsminister Gilkinet (Ecolo) gerekend. “N-VA vergist zich van strijd.”

Wie als statutaire ambtenaar voor het spoor werkt en tijdens zijn job een zware overtreding begaat, blijft nadien vaak in dienst. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Thomas Roggeman (N-VA) opvroeg bij minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). De 132 grove fouten die de voorbije twee jaar werden vastgesteld bij het vastbenoemde personeel van NMBS en Infrabel hadden maar 19 ontslagen tot gevolg. Het gaat onder meer over drankmisbruik (28), inbreuken op het tuchtreglement (50) en ongewettigde afwezigheden (21).

“Zelfs spoorpersoneel dat diefstal en zedenfeiten pleegt, wordt door een statutaire benoeming in bescherming genomen”, zegt Roggeman, die opnieuw zijn wetsvoorstel uit 2019 onder de aandacht wil brengen. “Daarin kiezen we voor een uitdoofscenario. Behoud de benoeming van het bestaande personeel, maar kies bij nieuwe aanwervingen voor contractuelen. Na honderd jaar statutaire benoemingen is het hoog tijd om te moderniseren.” Bij de Belgische spoorwegen is ongeveer negen op de tien personeelsleden statutair benoemd.

“Iet of wat efficiëntie te verwachten”

Van de vakbonden hoeft de N-VA’er alvast geen steun te verwachten. “Onze statutaire bescherming biedt ons bescherming en geen enkel wetsvoorstel zal dat veranderen”, zegt Nicky Masscheleyn, nationaal secretaris bij ACOD Spoor. “Het is een fabeltje dat iemand die statutair in dienst is niet ontslagen kan worden. Waar deze cijfers dan op wijzen? Ik zal ze moeten opvragen. Ik ben heel benieuwd naar hun motiveringen en definities.”

Toch is het een feit dat wie vastbenoemd is veel minder snel een C4 zal krijgen, weet professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent). “Maar dat er van alle vastbenoemde statutairen bij de spoorwegen op twee jaar tijd maar 19 ontslagen worden, is toch onlogisch. Mensen verdienen altijd een tweede kans, maar bij overheidsbedrijven ligt het probleem vaker bij matige prestaties. Wie slecht presteert, zal sneller verplaatst worden dan ontslagen. En van een bedrijf dat met belastingmiddelen werkt, mag je toch iet of wat efficiëntie verwachten.”

Toch is ook voor mobiliteitsminister Gilkinet is de scheefgelopen verhouding tussen zware fouten en ontslagen geen reden om het wetsvoorstel te steunen. “N-VA vergist zich van strijd”, zegt hij. “De partij staart zich blind op het statuut, maar vergeet de echte uitdagingen.” Volgens hem zijn een betere dienstverlening en een helder afsprakenkader met NMBS en Infrabel essentiëler. “Met daarin de nadruk op de resultaten die verwacht worden, in ruil voor de middelen van de staat. Dat hebben de voorbije regeringen, waar N-VA deel van uitmaakte, nagelaten.”