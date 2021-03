N-VA wil religieuze leiders uitnodigen voor dialoog over homoseksualiteit

Druk op intensieve zorg UZ Brussel stijgt: “In plaats van versoepe­len zouden we moeten verstren­gen”

14:51 Marc Noppen, de CEO van het UZ Brussel in Jette, maakt zich zorgen. De lineaire stijging die hij nu ziet in het aantal ziekenhuisopnames begint de druk op het ziekenhuis op te voeren. De maximumcapaciteit van de fase 1A waar het UZ Brussel nu inzit, is bereikt. Versoepelingen zijn nu volgens Noppen niet aan de orde, want dat kan leiden tot een nieuwe exponentiële groei. “We moeten ons eerder afvragen of we niet moeten verstrengen”, klinkt het.