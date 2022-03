N-VA wil pleegzorg voor ouderen mogelijk maken

N-VA wil de ouderenzorg op een andere leest schoeien. Zo moet het aandeel ouderen in residentiële voorzieningen omlaag en moeten ouderen meer zelf kunnen kiezen. De partij wil ook persoonsvolgende financiering invoeren en pleegzorg voor ouderen mogelijk maken. “Zo zijn er meer opties voor ouderen dan enkel de keuze tussen thuis blijven wonen of naar een woonzorgcentrum verhuizen”, zegt Vlaams parlementslid Lorin Parys die samen met partijgenoten een conceptnota heeft uitgewerkt.

In geen enkel ander OESO-land - op Litouwen na - brengt een groter deel van de oudere populatie zijn oude dag door in een woonzorgcentrum of assistentiewoning. Dat terwijl de overgrote meerderheid van de ouderen aangeeft liefst thuis te blijven wonen.

Vlaanderen besteedt jaarlijks meer dan vier miljard euro aan ouderenzorg. Dat budget is bovendien de laatste zeven jaar met 831 miljoen gestegen. Sinds Vlaanderen in 2015 bevoegd werd, steeg de begroting voor woonzorgcentra met 20 procent terwijl dat in Franstalig België maar 4,5 procent was.

N-VA wil die middelen graag op een andere manier besteden. “We willen persoonsvolgende budgetten uitbetalen aan ouderen die dan zelf keuzes kunnen maken. Concreet willen we als eerste experiment met persoonsvolgende financiering pleegzorg voor ouderen introduceren”, legt Lorin Parys uit.

Voorbeelden

Een gelijkaardig systeem bestaat onder meer al in Finland en de Verenigde Staten. Iemand woont dan dagelijks in bij een pleegzorger, waarbij die mantelzorger of professional die mee inwoont een belastingvrije vergoeding krijgt. Het gaat dan om ouderen die niet meer met thuiszorg onafhankelijk thuis kunnen wonen, maar ook geen nood hebben aan de 24 uren zorg die een woonzorgcentrum biedt.

In het voorstel van N-VA verdwijnen de woonzorgcentra niet, maar krijgen ze wel een andere invulling en rol. Parys: “Het woonzorgcentrum van de toekomst is klein, open, ingebed in de buurt en moet een plek worden waar school, kinderopvang, jeugdhulp, wijkwerking, thuiszorg, gezondheidszorg en ouderenzorg samengevlecht worden”, klinkt het. De evolutie naar meer kleinschalige woonzorgcentra en een grotere interactie met de buurt is al enkele jaren aan de gang.

N-VA wil ook het toezicht en de inspecties bij de woonzorgvoorzieningen hervormen met onder meer een multidisciplinair keurkorps dat zich specialiseert in woonzorgcentra. Verder kan een woonzorgcentrum nog maximum een jaar op de lijst met verhoogd toezicht staan alvorens procedure tot sluiting, intrekking van de erkenning wordt gestart of een crisismanager wordt aangesteld.