N-VA wil ministers aan de tand voelen over chaos op Zaventem

Wuustwezel Coronacij­fers Wuustwezel gaan in tegen de dalende tendens, onderzoek naar mogelijk besmette­lij­ke­re variant

3 januari De coronacijfers dalen in Vlaanderen in het algemeen, maar in Wuustwezel lijken ze tegen de nationale tendens in te gaan. Op 28 december waren er 32 besmettingen verspreid over zeven dagen. Op 2 januari waren dat er 53. Microbioloog Herman Goossens sprak in De Tijd over een onderzoek naar een (meer) besmettelijke variant als oorzaak. “Wij zien in elk geval géén rode draad in de stijging van het aantal besmettingen”, zegt burgemeester Dieter Wouters (CD&V).