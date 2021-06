N-VA wil meer transparantie bij federale overheid: “positief, maar in Vlaanderen doen ze het omgekeerde”

Verslagen van adviesraden, het aantal patiënten per ziekenhuis, welke expert precies in welke taskforce zetelt: doorheen de coronacrisis liet veel informatie vanuit de overheid lang op zich wachten, of bleef ze gewoon uit. Met een nieuw wetsvoorstel wil Kamerlid Frieda Gijbels (N-VA) die transparantie verhogen. Gijbels stuitte vorig jaar op de beperkingen van de openbaarheid van bestuur, toen ze gegevens over de sterftecijfers en ligduur van coronapatiënten in ziekenhuizen wilde vastkrijgen. Toenmalig minister van volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) verwees haar door naar Sciensano, maar die blokten haar verzoek af. Volgens het gezondheidsinstituut woog het belang van de openbaarheid niet op tegen de bescherming van de veiligheid van de bevolking. Daarnaast, redeneerde Sciensano, bestond de kans op misvattingen, aangezien het document niet volledig was.