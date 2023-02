N-VA wil geldkraan richting Brussel en Wallonië dichtdraaien als hun begroting te diep in het rood blijft staan

N-VA heeft geen grote traditie van inhoudelijke congressen. Het is pas de vierde keer dat de partij de leden toelaat zich uit te spreken over het partijprogramma.

De houders van een partijkaart krijgen binnen twee weken honderd voorstellen toegestuurd die ze vrij mogen amenderen, al is het wel de partijtop die beslist welke amendementen het congres halen. Alles wat aan confederalisme raakt, mag niet worden geamendeerd. Die krachtlijnen werden in 2014 vastgelegd.

Een van de meest in het oog springende voorstellen is een automatische blokkering van de federale dotatie voor de deelstaten met een begrotingstekort boven 5 procent of een schuldgraad van boven 150 procent. Daarmee worden uiteraard vooral Brussel en Wallonië geviseerd. De schuldgraad in Vlaanderen ligt op ongeveer 74 procent van de inkomsten, in Wallonië is dat meer dan 200 procent.