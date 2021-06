N-VA wil fenomeen van geldezels aanpakken

Via phishing wordt mensen geld ontfutseld via allerlei trucs en valse e-mails of sms'jes. “Om zelf niet betrapt te worden, gebruiken oplichters de bankrekening van derden, zogenaamde geldezels of ‘money mules’. Dit zijn mensen die tegen een vergoeding hun bankrekening en/of bankkaart met pincode uitlenen. Het gestolen geld kan vervolgens online worden uitgegeven, naar een andere rekening doorgestuurd of aan de automaat afgehaald”, legt Freilich uit.