N-VA wil erkenning van alle levenloos geboren kinderen mogelijk maken

Beetje rustiger op luchtha­vens van Charleroi en Zaventem na chaos vanmorgen: “Vanavond belooft het opnieuw heel druk te worden”

Er heerst chaos op de luchthavens in Charleroi en Zaventem. Daar dreigen heel wat reizigers hun vlucht te missen door de stiptheidsacties van de politievakbonden. “De toestand is vrij dramatisch", zei Philippe Verdonck, CEO bij de luchthaven van Charleroi, vanmorgen. Ook op de luchthaven van Zaventem was er sprake van vertragingen tot meer dan een uur. Intussen is het wat rustiger, al laat een tweede piekmoment niet meer lang op zich wachten.

29 oktober