N-VA vraagt visa uit te reiken voor gewonde en invalide Koerden uit Syrië

Antwerpen Parket vordert 10 jaar cel voor Melikam Kucam: “Hij heeft zijn eigen belang boven het algemeen belang gezet en zich een ware leugenaar getoond”

2 december Het Openbaar Ministerie vorderde vanochtend 10 jaar cel een boete van 1,9 miljoen euro voor Melikan Kucam. Kucam had onder voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) de opdracht gekregen om een lijst op te stellen van christelijke vluchtelingen uit Syrië die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum. In die hoedanigheid heeft hij echter talloze vluchtelingen hoge bedragen laten betalen voor dergelijke visa, terwijl die eigenlijk gratis behoren te zijn. “Alles is een complot tegen hem. Hij heeft zijn eigen belang boven het algemeen belang gezet en zich een ware leugenaar getoond”, aldus de procureur.