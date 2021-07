N-VA vraagt onderzoekscommissie voor overstromingen, Vlaams Belang wil dat Verlinden “haar verantwoordelijkheid neemt”

Ook dieren hebben hulp nodig na zondvloed: koe zit dagenlang vast langs Ourthe

16:34 Een team van de brandweer heeft woensdag een koe gered die zes dagen vastzat langs de oever van de Ourthe in Esneux (Luik). Het dier is één van de vele die in de problemen kwamen door de felle overstromingen van vorige week. “Veel inwoners kregen opdracht van de autoriteiten om hun huisdieren achter te laten”, meldt Zwerfkat in Nood.